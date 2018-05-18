На карманные расходы: куда пристроить подростка летом на работу в Ярославле

На время каникул подростки ищут себе работу

Занять детей летом, чтоб без дела не болтались, — головная боль для многих родителей. Те, чьим детям уже исполнилось 14 лет, начинают активно искать подработку своим чадам. Но найти её, оказывается, не так просто. Мало кто хочет работать со школьниками. Портал 76.ru узнал, куда можно устроить ребёнка на лето.

— Обычно подростки занимаются благоустройством территорий, мелким ремонтом в школах, библиотеках, работают курьерами и вожатыми, заготавливают корм для животных. Трудоустраивают несовершеннолетних в основном муниципальные учреждения сферы молодёжной политики, культуры, образования, здравоохранения. Кроме того, ежегодно принимают на работу подростков такие организации, как «Почта России», «Горзеленхозстрой», «Дирекция городских парков культуры и отдыха», — рассказали нам в департаменте занятости по Ярославской области.

Мы обзвонили несколько работодателей. Пристраивали 14-летнюю девочку.

Первый звонок в Некрасовскую библиотеку.

— Да, мы набирали школьников на лето, размещали вакансии через центр занятости, и там детей оформляли. Но, по-моему, нужное количество уже нашли. Попробуйте обратиться в центр занятости, — сообщили нам в библиотеке.

Чиновники сказали, что можно устроить ребёнка вожатым. Звоним в «Сахареж».

— Нет, мы берём только с 18, — ответил нам секретарь.

Пытаемся пристроить «дочку» и в «Горзеленхозстрой».

— Вы знаете, директор ещё не решил, будем ли мы набирать школьников. И в основном к нам все попадают через центр занятости. Но, насколько мне известно, попасть очень трудно, там ещё в начале мая были очереди. Вторая волна будет в начале июля. Попробуйте. Работать по пять часов пять дней в неделю. Зарплата около шести тысяч. Плюс будет компенсация за то, что работает несовершеннолетний, — пояснили в «Горзеленхозстрое».

Открываем известный сайт объявлений и смотрим подработку на часы. Вот тут-то и оказалось, что с детьми работать особо никто не хочет. Мы позвонили по всевозможным объявлениям: распространитель, упаковщик, сборщик подписей, работник в фастфуд, уборщица в торговый центр. Везде говорили: мы берём с 17–18 лет. И только на последней вакансии нам улыбнулась удача. Нам сказали, что, если у ребёнка есть паспорт, можно выходить хоть завтра.

Кстати, в «Макдоналдс» набирают подростков с 16 лет. Но нужно позаботиться об этом заранее. Набор идёт с апреля. Дети работают до 31 августа.

У работодателя, которому требовался сборщик подписей, мы спросили, почему они не берут тех, кто младше 18 лет.

— Мы работали с подростками, но они были необязательными. Приходили, брали документы, которые нужно подписать, и не возвращались. Так что сейчас нам это неинтересно, — пояснили нам.

Так что, похоже, чтобы устроить ребёнка на лето, лучше всего обращаться в центр занятости по телефону 32-81-49. И лучше это делать заблаговременно.