Стали известны результаты второй экспертизы «Скоково», которую провели общественники

Ярославская общественница опубликует результаты проб, сделанные независимой экспертизой

В начале мая на полигоне «Скоково» взяли пробы почвы, воздуха из санитарно-защитной зоны и воды из двух наблюдательных скважин. Анализ проводил ярославский центр лабораторного анализа и технических измерений по заказу властей региона.

Да, и этот анализ никаких превышений ядовитых веществ вокруг свалки не нашёл. Точнее, хуже не стало, сообщили эксперты.

— Анализ грунтовых вод показал, что работа полигона не сказывается на их состоянии. Показатели основных загрязняющих веществ примерно одинаковы как выше, так и ниже полигона. Например, концентрация ртути в обеих пробах менее 0,01 мкг/литр, — рассказал о результатах директор областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. Больше результатов официальной лаборатории — тут.

Другие пробы

Однако член общественной палаты Ярославской области Людмила Шабуева решила провести собственную экспертизу, взяв пробы почвы, воды и воздуха, а также фильтрата. Только пробы выбрали не из наблюдательных скважин, а из ручья, что течёт у полигона «Скоково», и самой реки Нора, которая впадает в Волгу.

— Когда я обратилась в Скоково с тем, чтобы уточнить, могу ли я приехать в удобное для себя время и взять пробу грунтовых вод, мне ответили, что это невозможно. Для того, чтобы пустить кого-либо к скважинам, работники полигона требуют двухнедельной подготовки. Что будет происходить в течение этих двух недель, и как скважины будут «подготавливать» к тому, чтобы из них брали пробы, мне не объяснили, — рассказывает член общественной палаты Ярославской области Людмила Шабуева. — Я пошла брать воду из соседних ручьёв, пробы фильтрата. Пока ещё результаты независимой лаборатории готовятся, но уже сейчас могу сказать, что все те же вещества, что есть в фильтрате — есть в воде, но в меньших количествах.

Общественница собирает свои доказательства того, что полигон влияет на природу вокруг. Так, Людмила Шабуева приводит данные прокуратуры за 2011 год, когда в отношении «Скоково» возбуждали дело из-за найденных в реке Нора нефтепродуктов, превышений в десятки раз норм по содержанию кадмия, цинка, меди, марганца и железа.