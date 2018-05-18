Увиливают от наказания: в Ярославле не смогли прищучить задравших цену маршрутчиков

Красная — не значит дорогая: каждый предприниматель сам решал, увеличивать цену или нет

В Ярославле состоялось заседание регионального управления Федеральной антимонопольной службы по поводу маршрутчиков, которые одновременно повысили стоимость проезда с 23 до 26 рублей. Антимонопольщики возбудили дела в отношении трёх фирм, владеющих маршрутками — это «Экотранс», «ЯрБус», «ЯРЛАЙН», а также 34 индивидуальных предпринимателей, чьи автобусы возят ярославцев по городу.

— Рассмотрение дела отложили, из-за того, что не все предприниматели представили калькуляции, — рассказали в УФАС России по Ярославской области.

Возможно, маршрутчики специально таким образом пытаются увильнуть от наказания. Но в ФАС настроены решительно. Дело будет рассмотрено в любом случае, хоть и позже. Не исключено, что этих перевозчиков обяжут вернуть стоимость проезда на прежний уровень — 23 рубля. Также антимонопольщики продолжат проверять и других маршрутчиков, задравших цены.

Поднимать стоимость проезда с 23 до 26 рублей в ярославских маршрутках начали ещё осенью прошлого года. Это произошло после того, как мэр города Владимир Слепцов заставил их обновить свой автопарк. Причём цены поднялись не только у тех, кто вложился в покупку новых автобусов, но и в старых пазиках. И, наоборот, в некоторых новых красных маршрутках стоимость проезда до сих пор осталась прежней.