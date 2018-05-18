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Медведев представил Путину новый состав Правительства РФ: полный список
18 мая 2018 14:30
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Сегодня Владимир Путин провёл рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Премьер-министр предложил президенту состав нового Правительства РФ. Глава государства список одобрил:
— Все люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на прежних участках работы. Я согласен, подпишу сегодня же все указы о назначении. Нужно будет оперативно решить вопросы — я вас прошу к этому тоже подключиться — по замене тех наших коллег, которые покидают свои прежние места работы, — сказал Владимир Путин.
Полный список обновленного правительства России:
Первый заместитель председателя Правительства — министр финансов — Антон Силуанов.
Заместитель председателя Правительства — Татьяна Голикова.
Заместитель председателя Правительства, он же полномочный полпред в Дальневосточном федеральном округе — Юрий Трутнев.
Заместитель председателя Правительства — Ольга Голодец.
Заместитель председателя Правительства — Виталий Мутко.
Заместитель председателя Правительства — Дмитрий Козак.
Заместитель председателя Правительства — Юрий Борисов.
Заместитель председателя Правительства — Алексей Гордеев.
Заместитель председателя Правительства — Максим Акимов.
Заместитель председателя Правительства — руководитель Аппарата Правительства — Константин Чуйченко.
Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев.
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Евгений Зиничев.
Министр иностранных дел — Сергей Лавров.
Министр обороны — Сергей Шойгу.
Министр юстиции — Александр Коновалов.
Министр здравоохранения — Вероника Скворцова.
Министр культуры — Владимир Мединский.
Министр науки и высшего образования — Михаил Котюков.
Министр природных ресурсов — Дмитрий Кобылкин.
Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров.
Министр просвещения — Ольга Васильева.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов.
Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарев.
Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев.
Министр спорта — Павел Колобков.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства — Владимир Якушев.
Министр транспорта — Евгений Дитрих.
Министр труда и социальной защиты — Максим Топилин.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константин Носков.
Министр экономического развития — Максим Орешкин.
Министр энергетики — Александр Новак.
Фото: kremlin.ru
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