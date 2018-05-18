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Медведев представил Путину новый состав Правительства РФ: полный список

18 мая 2018 14:30
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правительство, политика, Ярославль

Сегодня Владимир Путин провёл рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Премьер-министр предложил президенту состав нового Правительства РФ. Глава государства список одобрил:

— Все люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на прежних участках работы. Я согласен, подпишу сегодня же все указы о назначении. Нужно будет оперативно решить вопросы — я вас прошу к этому тоже подключиться — по замене тех наших коллег, которые покидают свои прежние места работы, — сказал Владимир Путин.

Полный список обновленного правительства России:

Первый заместитель председателя Правительства — министр финансов — Антон Силуанов.

Заместитель председателя Правительства — Татьяна Голикова.

Заместитель председателя Правительства, он же полномочный полпред в Дальневосточном федеральном округе — Юрий Трутнев.

Заместитель председателя Правительства — Ольга Голодец.

Заместитель председателя Правительства — Виталий Мутко.

Заместитель председателя Правительства — Дмитрий Козак.

Заместитель председателя Правительства — Юрий Борисов.

Заместитель председателя Правительства — Алексей Гордеев.

Заместитель председателя Правительства — Максим Акимов.

Заместитель председателя Правительства — руководитель Аппарата Правительства — Константин Чуйченко.

Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев.

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Евгений Зиничев.

Министр иностранных дел — Сергей Лавров.

Министр обороны — Сергей Шойгу.

Министр юстиции — Александр Коновалов.

Министр здравоохранения — Вероника Скворцова.

Министр культуры — Владимир Мединский.

Министр науки и высшего образования — Михаил Котюков.

Министр природных ресурсов — Дмитрий Кобылкин.

Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров.

Министр просвещения — Ольга Васильева.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов.

Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарев.

Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев.

Министр спорта — Павел Колобков.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства — Владимир Якушев.

Министр транспорта — Евгений Дитрих.

Министр труда и социальной защиты — Максим Топилин.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Константин Носков.

Министр экономического развития — Максим Орешкин.

Министр энергетики — Александр Новак.

Ольга Прохорова
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Фото: kremlin.ru
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