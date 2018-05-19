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Город

Не проходите мимо: как отличить человека с острым приступом от пьяного неадеквата

19 мая 2018 07:00
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здоровье, лето

Совсем скоро наступит долгожданное лето. Но жара и духота негативно сказываются на самочувствии многих горожан, и на улицах часто можно встретить людей, которые ведут себя странно: они не могут связать двух слов, шатаются при ходьбе, а то и просто лежат на асфальте. Большинство прохожих принимают их за пьяниц и дальше спешат по своим делам. Но нередки случаи, когда проявленное к такому человеку участие может спасти ему жизнь. Мы узнали у экспертов: как понять, что человеку требуется экстренная помощь медиков, а не вытрезвитель.

Главное оружие — вопросы

Дилетанту сложно самому оценить, в каком состоянии находится человек, поэтому следует просто предложить свою помощь.

— Много проблем возникает, когда у человека сердечная недостаточность или проблемы с кровообращением в мозге, а люди думают, что он пьяный или под наркотой, — считает нарколог Анатолий Инкелес. — Бывало, что я подходил к человеку, и он говорил: «Да иди ты отсюда!», а иногда показывал жестами, что прихватило сердце. Поэтому прежде всего спросите, нужно ли помочь. Либо вам скажут что-то неадекватное, и это покажет, что человек пьяный, под наркотиками, либо примут помощь с благодарностью.

По словам Инкелеса, когда кажется, что людям плохо, в 70% случаях им действительно нужна помощь. Врач добавляет: если человек пьян, скорее всего, ему тоже необходимо помочь.

— Важно разделять моральную и медицинскую оценки алкоголя и наркотиков. С точки зрения морали, человек выпил и сам виноват. С точки зрения медицины, он может точно так же страдать и нуждаться в помощи, но не суметь попросить о ней. Лучше не брать на себя роль судьи, а быть добрыми самаритянами, — рассказал Инкелес.

Он описал случай из личного опыта:

— Зимой я пробегал мимо какого-то магазина. Смотрю: лежит женщина, вроде пьяная. Все люди через нее переступают. Мы позвонили в скорую, но было не понятно, приедут ли за ней. Мы с другим прохожим ее подняли и отвели в предбанник в магазине. Если бы она пролежала на улице еще час, то могла отморозить руку или ногу, — сообщил нарколог.

Болезни, которые маскируются под пьянство

На опьянение похожи многие заболевания: инсульты, эпилепсия, приобретенное слабоумие, печеночные патологии, пищевые отравления.

Директор кардиохирургического центра Александр Дюжиков считает, что по внешним признакам крайне сложно отличить человека, который пьян, от того, кому плохо из-за болезни:

— Нужно смотреть на три вещи: вопросы, зрачки, пульс. Тогда, думаю, не будет ошибок в оценке пациента.

По его мнению, самое главное — трезвый человек будет адекватно отвечать на вопросы. Кроме того, его зрачки должны быстро реагировать на свет, а пульс не быть учащенным.

Но при этом больной не всегда сможет говорить, рассказал кандидат медицинских наук, врач-нарколог, психотерапевт и автор программы выздоровления наркозависимых «Решение» Олег Болдырев. Он описал самые распространенные случаи.

Если человек странно себя ведет

1. Инсульт.

Если у кого-то шаткая походка, он что-то невнятно бормочет или теряет способность говорить, понимать смысл чужой речи, и от него не пахнет алкоголем, то это может быть инсульт.

— Есть очень простой тест. Нужно попросить человека выполнить три простых упражнения: он должен улыбнуться, одновременно поднять вверх обе руки и повторить какое-то простое предложение. Например, ответить на вопрос, как зовут. Если ему сложно выполнить хотя бы одно из этих заданий, то надо сразу же вызвать скорую, — пояснил Болдырев.

До приезда скорой человека надо положить так, чтобы голова была выше уровня поверхности примерно на 30 градусов: например, снять и подложить куртку под голову. Обеспечить свободу дыхания, снять всё, что может ему мешать: расстегнуть одежду, развязать тугой пояс.

Если у такого человека началась рвота или тошнота, то нужно осторожно перевернуть на бок его голову.

— После того, как приступ прекратится, стоит очистить его рот. Понятно, что мало кто будет этим заниматься. Но желательно действовать так, — отметил Болдырев.

Кроме того, следует измерить давление или хотя бы посмотреть по карманам: там могут быть лекарства. И нельзя суетиться, показывать свой страх больному, рассказал врач. По приезду скорой описать бригаде, что произошло при вас.

2. Сахарный диабет.

— Еще есть такая важная история. Людям с сахарным диабетом нельзя пить. Если они выпьют немножко, то им может стать плохо. Такому человеку будет страшно: сильное сердцебиение, головная боль, сильная слабость, дрожь или потливость. В карманах может быть информация о диабете: справка, инсулин, медикаменты. В этом случае срочно нужно вызывать скорую помощь, — рассказал Болдырев.

3. Рассеянный склероз.

По его словам, у больного может нарушиться координация движений, речь, вплоть до утраты способности говорить или двигаться в случае рассеянного склероза, который проявляется в возрасте от 12 до 40 лет. Это заболевание тоже легко перепутать с опьянением.

4. Наркомания.

Определить наркомана можно по болезненному виду и шмыгающему носу: из-за ослабленного иммунитета часто встречается хроническая простуда. Если он ведет себя странно, например, отмахивается, хотя никого нет, голова гуляет по кругу, то его «никто не станет забирать, кроме полиции».

— Но вопрос в том, какая у нас цель: помочь человеку или заставить его одуматься через полицию. В полиции не помогут: наркоманы выходят и продолжают употреблять, — добавил Болдырев.

Если человек лежит

Специалист рассказал, что делать, если вы видите кого-то без сознания на лавочке или траве.

1. Надо проверить, пахнет ли от него алкоголем.

— Дыхание должно быть равномерным, 15-20 раз в минуту, пульс должен хорошо прощупываться. Это значит, что состояние не критическое, — рассказал Болдырев.

2. После этого нужно осмотреть голову человека: нет ли ран.

— Когда голова в крови или в земле, есть синяки, следы от ударов, человека тошнило, дыхание не совсем обычное — слишком редкое или частое, шумное, нужно обязательно позвонить в скорую, — рассказал Болдырев.

Нужно попытаться растормошить больного: похлопать по щекам, подергать уши. Специалист добавил, что если лежащий не может говорить и не реагирует на боль, то его тоже нужно отправить к врачам: у него может быть черепно-мозговая травма.

3. Нужно оценить возраст. Стоит позвонить в полицию и вызвать вытрезвитель, если пострадавший молодой или среднего возраста.

— В скорую стоит обращаться во всех остальных случаях. Если человек пенсионер или инвалид, то вытрезвитель такого не возьмет. Если он в деловом костюме, то также лучше обратиться к медикам, — посоветовал врач.

Он добавил, что если вы понимаете, что перед вами наркоман без сознания — человек болезненного вида, со шприцами в карманах, у него исколоты руки, — то также стоит вызвать скорую: может быть передозировка.

— Если человеку действительно будет плохо, то он не будет опасен,— заверил Болдырев.

Диана Юндина
Фото: Анна Рыбакова
Продажа авто, мото
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