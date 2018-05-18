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Флирт на верхней полке: ярославцы попали в рейтинг любителей знакомств без обязательств в поездах

18 мая 2018 13:25
2 330 0
путешествия, секс, Ярославль

Занимательное исследование провели создатели сервиса «ЖД сваха». Они опубликовали рейтинг поездов и рейтинг городов, пассажиры которых ищут знакомства в поездах без обязательств.

— Полгода назад мы запустили поиск билетов на поезда и увидели следующую динамику: многие люди запрашивают билеты на одного человека и щут попутчиков, — рассказали составители рейтингов. — Мы предположили, что этим людям скучно в поезде. Мы составили рейтинг городов, где пассажиры ищут знакомства без обязательств.

Технология проста — выбираешь свой пол, пол человека, с которым хочется провести время, и цель — поговорить, пофлиртовать или выпить. Видимо, ярославцам легкий способ знакомств пришёлся по душе.

На 9-е место рейтинга поездов попали пассажиры фирменного поезда Москва — Ярославль. Но, судя по всему, желают познакомиться с кем-нибудь здесь больше жители столицы. Потому что в рейтинге по городам Ярославль стоит на 20-й строчке, а Москва — на 1-й.

В лидерах обоих рейтингов — пассажиры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода. Так что тем, кто хочет легких знакомств, стоит обратить внимание на пассажиров поездов из этих городов.

Накануне появился ещё один интересный рейтинг. В первую очередь он будет интересен тем, кто путешествует с собаками.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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