Мэр и подчинённые прикатили на работу в трениках. Разглядываем чиновников на спорте

Владимир Слепцов выбрал для этого утра обтягивающие треники

Вспотевшие и уставшие парковали велосипеды этим утром чиновники у здания мэрии на улице Нахимсона. Сегодня большинству из них пришлось поехать на работу на велосипеде. Ведь ради этого мэр Владимир Слепцов даже разрешил сменить офисный стиль и переодеться в кэжуал, чтобы доехать до работы на велосипедах (сегодня по всей стране проходит акция «На работу на велосипеде»).

Сам Владимир Слепцов нарядился в тёмно-синий спортивный костюм. И был очень доволен происходящим.

— Я за семь минут доехал от проспекта Ленина до мэрии, просто мчал, — поделился Владимир Слепцов. — Сегодня нам повезло с погодой. После ночной грозы, я думал, придётся мокнуть всем. Спасибо тем, кто принял участие в акции. Думаю, это поможет нашим работникам сделать рабочее настроение хорошим.

Мэр этим утром был доволен больше всех

Серьёзно подошёл к делу глава департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов. Переодевших в джинсы и спортивную футболку, он прокатился по набережной и оценил её состояние после ночной грозы.

— Надо почаще так делать. Ножками всё не исходишь, а так на велосипеде все объехал, — сказал Кузнецов. — И быстрее, чем в пробках на автомобиле.

Михиаил Кузнецов работает даже на велосипеде

Труднее всех пришлось заместителю главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского района Сергею Скударю. Ему пришлось ехать на работу от Фёдоровского собора.

— Коленки надо разминать, с непривычки нормальная нагрузка, — поделился он.

Чиновники отметились у мэрии, а затем разъехались по своим департаментам

Два километра навернул заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

— Я выбрал маршрут посложнее с подъемами, которые оказалось непросто преодолевать, — сказал Гаврилов. — Хотя я часто катаюсь на велосипеде с сыном по вечерам.

Другой зам — Алексей Торопов приехал с Тверицкой набережной

Начальник пресс-службы мэрии Хаджи Бадалов задумался о костюме в стиле кэжуал и приехал в стильном образе

К чиновникам прикатила на роликах депутат муниципалитета Юлия Миронова