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Фоторепортаж
Мэр и подчинённые прикатили на работу в трениках. Разглядываем чиновников на спорте
18 мая 2018 12:32
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Вспотевшие и уставшие парковали велосипеды этим утром чиновники у здания мэрии на улице Нахимсона. Сегодня большинству из них пришлось поехать на работу на велосипеде. Ведь ради этого мэр Владимир Слепцов даже разрешил сменить офисный стиль и переодеться в кэжуал, чтобы доехать до работы на велосипедах (сегодня по всей стране проходит акция «На работу на велосипеде»).
Сам Владимир Слепцов нарядился в тёмно-синий спортивный костюм. И был очень доволен происходящим.
— Я за семь минут доехал от проспекта Ленина до мэрии, просто мчал, — поделился Владимир Слепцов. — Сегодня нам повезло с погодой. После ночной грозы, я думал, придётся мокнуть всем. Спасибо тем, кто принял участие в акции. Думаю, это поможет нашим работникам сделать рабочее настроение хорошим.
Серьёзно подошёл к делу глава департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов. Переодевших в джинсы и спортивную футболку, он прокатился по набережной и оценил её состояние после ночной грозы.
— Надо почаще так делать. Ножками всё не исходишь, а так на велосипеде все объехал, — сказал Кузнецов. — И быстрее, чем в пробках на автомобиле.
Труднее всех пришлось заместителю главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского района Сергею Скударю. Ему пришлось ехать на работу от Фёдоровского собора.
— Коленки надо разминать, с непривычки нормальная нагрузка, — поделился он.
Два километра навернул заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.
— Я выбрал маршрут посложнее с подъемами, которые оказалось непросто преодолевать, — сказал Гаврилов. — Хотя я часто катаюсь на велосипеде с сыном по вечерам.
Фото: Александра Савельева
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