Мэру доложили о ремонте дорог: какие улицы сделают в Ярославле на следующей неделе

Капитальный ремонт дорог в Ярославле будет делать госпредприятие «Ярдормост»

Сегодня на общегородской планёрке мэр Ярославля Владимир Слепцов потребовал от директора департамента городского хозяйства отчитаться о работах по ямочному ремонту дорог.

— Динамику покажите мне по этому вопросу, — попросил глава города.

Глава ДГХ не растерялся и тут же предоставил всю информацию, которая интересовала Владимира Слепцова:

— Ямочный ремонт выполнен на проспекте Фрунзе от улицы 1-я Приволжская, Толбухинском мосту, улицах Маланова и Журавлёва, а также наполовину на Тутаевском шоссе, — доложил Михаил Кузнецов.

— А на следующей неделе, где сделаете? — спросил мэр.

— Планируем провести работы на улицах Щапова, Автозаводской, Наумова, Карабулина, Доронина и Саукова, а ещё продолжим заделывать ямы на Тутаевском шоссе, — ответил глава ДГХ. — Также сделаем подсыпку дорог в частном секторе и на Архангельском проезде.

Кроме того, стало известно, что определён подрядчик по капитальному ремонту ярославских улиц по программе «Безопасные и качественные дороги». Им стало государственное предприятие «Ярдормост». Мэр запросил информацию и от них.

— Мы приступаем к работам на 3 из 14 улиц, где нам предстоит выполнить капитальный ремонт, — рассказал генеральный директор компании Ярослав Овчаров. — Речь идёт об улицах Нефтяников, Чехова и Комсомольской площади. Будем фрезеровать и укладывать.

Ещё мэр на общегородском совещании сегодня ругался на подчинённых из-за прибордюрной пыли на дорогах. Мы уже писали о том, каких указаний по этому поводу он надавал главам администраций.