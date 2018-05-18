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Мэру доложили о ремонте дорог: какие улицы сделают в Ярославле на следующей неделе
18 мая 2018 12:02
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Сегодня на общегородской планёрке мэр Ярославля Владимир Слепцов потребовал от директора департамента городского хозяйства отчитаться о работах по ямочному ремонту дорог.
— Динамику покажите мне по этому вопросу, — попросил глава города.
Глава ДГХ не растерялся и тут же предоставил всю информацию, которая интересовала Владимира Слепцова:
— Ямочный ремонт выполнен на проспекте Фрунзе от улицы 1-я Приволжская, Толбухинском мосту, улицах Маланова и Журавлёва, а также наполовину на Тутаевском шоссе, — доложил Михаил Кузнецов.
— А на следующей неделе, где сделаете? — спросил мэр.
— Планируем провести работы на улицах Щапова, Автозаводской, Наумова, Карабулина, Доронина и Саукова, а ещё продолжим заделывать ямы на Тутаевском шоссе, — ответил глава ДГХ. — Также сделаем подсыпку дорог в частном секторе и на Архангельском проезде.
Кроме того, стало известно, что определён подрядчик по капитальному ремонту ярославских улиц по программе «Безопасные и качественные дороги». Им стало государственное предприятие «Ярдормост». Мэр запросил информацию и от них.
— Мы приступаем к работам на 3 из 14 улиц, где нам предстоит выполнить капитальный ремонт, — рассказал генеральный директор компании Ярослав Овчаров. — Речь идёт об улицах Нефтяников, Чехова и Комсомольской площади. Будем фрезеровать и укладывать.
Ещё мэр на общегородском совещании сегодня ругался на подчинённых из-за прибордюрной пыли на дорогах. Мы уже писали о том, каких указаний по этому поводу он надавал главам администраций.
Фото: Александра Савельева
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