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Эксклюзив
«Дети вытаскивали мою дочь за руки и за ноги»: мама упавшей с недостроя девочки рассказала подробности ЧП
18 мая 2018 10:26
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В Угличе 11-летняя девочка упала с недостроенного здания. Ребёнок свалился с третьего этажа на второй. Сейчас девочка в реанимации. Мы пообщались с мамой пострадавшего ребёнка. Она рассказала, как всё произошло.
— Сейчас всё очень плохо. Дочка в реанимации в Ярославле. Мы ещё в Угличе, сейчас собираемся в Ярославль, будем разговаривать с врачом, — говорит мама девочки Ксения.
Оказалось, что пострадавшая 11-летняя школьница гуляла с подружкой и с каким-то мальчиком. Он позвал их погулять в недостроенном здании. Нагулявшись, дети ушли, но мальчик сказал, что забыл куртку и попросил вернуться.
— Они вернулись, и, как мне сказали, их кто-то напугал. Дочка попятилась назад и упала… Подружка вместе с мальчиком вытаскивали её оттуда за ноги, за руки… Телефона у дочки с собой не было, а у подружки не было денег на телефоне. И они стали звать на помощь. А потом уже кто-то пришёл и вызвал скорую, — рассказывает мама пострадавшей девочки.
Страшная новость застала Ксению на работе. Оттуда она помчалась в больницу. Следственное управление Следственного комитета по Ярославской области проводит проверку по данному факту.
Фото: Vk.com
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