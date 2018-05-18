|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Рыбинске ночью загорелся гаражный комплекс: огонь повредил машины
18 мая 2018 10:20
953 0
Ночью в Рыбинске на улице Выборгская загорелся блок частных гаражей. Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС в 00:48.
Огонь тушили 17 человек и 5 машин из двух пожарных частей города. Пожар локализовали за 20 минут, полностью огонь потушили только в 4:30.
— Огонь повредил кровлю гаражей и четыре автомобиля, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Люди не пострадали.
Как сообщают очевидцы, всего от огня пострадало 12 гаражей.
Сегодня ночью полыхал автомобиль в Брагино. У кроссовера уничтожен моторный отсек и салон.
Фото: МЧС
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Такси 5»: прошлое на спущенных колесах
В душе каждого полицейского Марселя заложена страсть к яростным гонкам по патрулируемым улочкам солнечного французского города. Поэтому, когда...
Как там "профи" - ЗАМЫСЕЛ... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров