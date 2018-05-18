В Рыбинске ночью загорелся гаражный комплекс: огонь повредил машины

Огонь повредил гаражи и машины

Ночью в Рыбинске на улице Выборгская загорелся блок частных гаражей. Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС в 00:48.

Огонь тушили 17 человек и 5 машин из двух пожарных частей города. Пожар локализовали за 20 минут, полностью огонь потушили только в 4:30.

— Огонь повредил кровлю гаражей и четыре автомобиля, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Люди не пострадали.

Как сообщают очевидцы, всего от огня пострадало 12 гаражей.

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