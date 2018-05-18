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«Давайте без сказок и фантазий»: мэр Ярославля отказался заглянуть под Добрынинский мост
18 мая 2018 10:08
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Сегодня на общегородском совещании в мэрии Ярославля единственный представитель общественности, находившийся в зале, предложил главе города и всем его заместителям переместиться на свежий воздух.
— Предлагаю продолжить совещание под Добрынинским мостом на «Пятёрке», — сказал мужчина. — И вам, и всем остальным службам мэрии там будет очень интересно.
— Давайте без сказок и фантазий, — отказался мэр Владимир Слепцов от такого предложения. — У всех много работы. Говорите здесь, что там происходит.
—Там разграблены все помещения, мусора уже десять вагонов...
— Михал Саныч (директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов. — Прим. авт.), сходите туда, — тут же начал раздавать задания своим подчинённым градоначальник. — А то там глава — женщина (глава администрации Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова. — Прим. авт.), и ей это будет неинтересно. И замов-мужчин у неё нет.
Также Слепцов попросил найти собственника помещений, расположенных под мостом, и обсудить проблему с ним.
Кстати, на совещание большинство сотрудников мэрии приехали сегодня на велосипедах. Так распорядился их шеф.
Фото: Александра Савельева
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