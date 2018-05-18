В Ярославской области 11-летняя девочка упала с недостроя

Трагедией закончилась прогулка школьников. В Угличе 11-летняя девочка с друзьями гуляла по недостроенному зданию и упала с третьего этажа на второй.

- С тяжёлыми травмами девочка доставлена в больницу. В настоящее время ребёнок в реанимации. Следователь опросил очевидцев, осмотрел место происшествия. По данному факту проводится проверка, - рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

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