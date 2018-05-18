В Ярославле ночью полыхал дорогой кроссовер

У машины выгорел моторный отсек

Сегодня в половине четвёртого ночи в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что в Брагино загорелся автомобиль. Hyundai Santa Fe вспыхнул под окнами жилого дома на улице Урицкого.

Автомобиль тушили две пожарные машины и шесть спасателей. За десять минут огонь удалось локализовать, еще через пять машину полностью потушили.

Машину потушили за 15 минут

— В результате пожара уничтожены моторный отсек и салон, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Люди не пострадали.

От огня пострадал моторный отсек и салон авто

Машина загорелась в 03:30

В начале мая в Брагино машина сгорела на ходу.