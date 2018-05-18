В Ярославле ночью полыхал дорогой кроссовер

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Сегодня в половине четвёртого ночи в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что в Брагино загорелся автомобиль. Hyundai Santa Fe вспыхнул под окнами жилого дома на улице Урицкого.
Автомобиль тушили две пожарные машины и шесть спасателей. За десять минут огонь удалось локализовать, еще через пять машину полностью потушили.
— В результате пожара уничтожены моторный отсек и салон, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Люди не пострадали.
В начале мая в Брагино машина сгорела на ходу.
Фото: МЧС
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