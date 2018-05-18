В Брагино женщина-водитель нагло проехалась по газону: видео

Нет, ничего не смутило

Зачем напрягаться и выруливать на дорогу, когда можно спокойно ездить по газонам? Так, видимо, решила жительница Ярославля и с невозмутимым видом прокатилась по газону, на котором до этого припарковалась.

— Смотри, сейчас так и поедет, красавица. — обсуждали действия водителя в Брагино очевидцы. Девушка без тени сомнений проехалась по зеленой траве и кое-как все же выехала на асфальт.

За такое наплевательское отношение к природе в городе придется поплатиться. За проезд по зеленым насаждениям предусмотрен штраф — до двух тысяч рублей.

Вся подборка наглых водителей в рубрике «Я паркуюсь, как...».