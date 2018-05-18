На коммунальщиков завели уголовное дело по мошенничеству за мусор и снег, который не вывозили зимой

Обещанный зимний парад техники закончился полным фиаско

В Ярославле прокуратура и полиция проверили, как коммунальные службы расходовали зимой бюджетные деньги, убирая город от мусора и снега. И выяснилось — деньги взяли по полной, а отработали плохо.

Как шёл денежный поток, по данным прокуратуры: в мае 2017 года «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» заключило три контракта с «Дорожно-эксплуатационным предприятием № 17» на сумму более 477 млн рублей. Те заключили контракт «Городским спецавтохозяйством». А уже САХ привлёк к работе четырех субподрядчиков. На вывоз мусора и снега планировали потратить 52 миллиона рублей из бюджета. И деньги-то взяли все, а вот работу выполнили не полностью.

— Предоставленные должностными лицами САХ акты выполненных работ по уборке города от снега и мусора не соответствуют их фактическим объемам, — рассказали в прокуратуре.

Посмотрели путевые листы и вычислили — были завышены объемы работ субподрядчиков, чтобы побольше им заплатить. Так что им заплатили лишние 10,9 миллиона.

— Прокурором Ярославля вынесено постановление о направлении материалов проверки в следственные органы для принятия процессуального решения. По итогам его рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере, — рассказали в прокуратуре.

Не зря, похоже, ярославцы этой зимой столько раз с подозрением спрашивали, где обещанный перед снегопадами парад техники?