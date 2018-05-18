|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
На коммунальщиков завели уголовное дело по мошенничеству за мусор и снег, который не вывозили зимой
18 мая 2018 06:31
611 0
В Ярославле прокуратура и полиция проверили, как коммунальные службы расходовали зимой бюджетные деньги, убирая город от мусора и снега. И выяснилось — деньги взяли по полной, а отработали плохо.
Как шёл денежный поток, по данным прокуратуры: в мае 2017 года «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» заключило три контракта с «Дорожно-эксплуатационным предприятием № 17» на сумму более 477 млн рублей. Те заключили контракт «Городским спецавтохозяйством». А уже САХ привлёк к работе четырех субподрядчиков. На вывоз мусора и снега планировали потратить 52 миллиона рублей из бюджета. И деньги-то взяли все, а вот работу выполнили не полностью.
— Предоставленные должностными лицами САХ акты выполненных работ по уборке города от снега и мусора не соответствуют их фактическим объемам, — рассказали в прокуратуре.
Посмотрели путевые листы и вычислили — были завышены объемы работ субподрядчиков, чтобы побольше им заплатить. Так что им заплатили лишние 10,9 миллиона.
— Прокурором Ярославля вынесено постановление о направлении материалов проверки в следственные органы для принятия процессуального решения. По итогам его рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере, — рассказали в прокуратуре.
Не зря, похоже, ярославцы этой зимой столько раз с подозрением спрашивали, где обещанный перед снегопадами парад техники?
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Такси 5»: прошлое на спущенных колесах
В душе каждого полицейского Марселя заложена страсть к яростным гонкам по патрулируемым улочкам солнечного французского города. Поэтому, когда...
Как там "профи" - ЗАМЫСЕЛ... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров