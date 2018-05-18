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В Ярославской области целую деревню завалило мусором
17 мая 2018 22:37
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Мусорная тема раскачивается в Ярославской области, не утихая. Как только озаботились экологической безопасностью из-за ввоза московского мусора в Ярославль, так люди начали замечать и другие свалки.
Сегодня на своей страничке в «Фейсбуке» фото огромной свалки выложила Надежда Клюева, завкафедрой консультационной психологии ЯрГу имени Демидова и член областной Общественной палаты.
— Деревня Яхробол недалеко от Красного Профинтерна, чудные волшебные места, озера. Деревня завалена мусором, за деревней свалки, которые в том числе находятся на берегах озер (насчитала шесть свалок). В деревне нет ни одного мусорного контейнера, — написала Надежда. — Подаю запрос в администрацию Красного Профинтерна. Ответ-отписка: жители не хотят (?!), а мы не можем влиять на ситуацию. Ждите осени, когда придет некто «волшебный» региональный оператор, и он-то порядок наведет.
Редакция 76.ru направит запрос, чтобы разобраться в ситуации.
Всё по теме мусорного скандала в Ярославской области.
Фото: Надежда Клюева/Facebook.com
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