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В Ярославле в ветклинике заперли человека с собакой
17 мая 2018 21:09
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В ловушку попал сегодня ярославец, пришедший в ветеринарную клинику в Заволжском районе вместе со своей собакой. Прийти-то пришёл, а обратно выйти уже не смог — двери клиники оказались заперты.
— Все ушли и заперли человека с собакой, он не может выйти! — написала в Фейсбуке подруга попавшего в беду мужчины Анастасия. И бросилась звонить в полицию.
Выяснилось, что мужчина, дожидаясь приёма, вышел прогуляться со своим лабрадором по территории клиники (вокруг больницы для животных огорожено забором место). А когда вернулся увидел - они с псом здесь одни, все ушли и двери заперты.
Но молодой человек сумел сам выбраться из плена.
— Он смог открыть замок сам. Спустя минут 40 после того, как все ушли. Самое странное, что он был последним посетителем, и время было впритык к закрытию, но ветеринар не убедилась в том, что они покинули клинику и ушла, всё закрыв, — рассказала Анастасия.
Фото: Наталья Коновалова
Далее: «Больше часа гонялся за пьяным лихачом»: как гаишники отблагодарили ярославского автомобилиста
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