В Ярославле в ветклинике заперли человека с собакой

Песик пережил двойной стресс

В ловушку попал сегодня ярославец, пришедший в ветеринарную клинику в Заволжском районе вместе со своей собакой. Прийти-то пришёл, а обратно выйти уже не смог — двери клиники оказались заперты.

— Все ушли и заперли человека с собакой, он не может выйти! — написала в Фейсбуке подруга попавшего в беду мужчины Анастасия. И бросилась звонить в полицию.

Выяснилось, что мужчина, дожидаясь приёма, вышел прогуляться со своим лабрадором по территории клиники (вокруг больницы для животных огорожено забором место). А когда вернулся увидел - они с псом здесь одни, все ушли и двери заперты.

Но молодой человек сумел сам выбраться из плена.

— Он смог открыть замок сам. Спустя минут 40 после того, как все ушли. Самое странное, что он был последним посетителем, и время было впритык к закрытию, но ветеринар не убедилась в том, что они покинули клинику и ушла, всё закрыв, — рассказала Анастасия.