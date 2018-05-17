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Город

На Волжской набережной расставят урны для собачьих кучек

17 мая 2018 17:47
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собаки, Ярославль, выгул собак

В двух центральных районах Ярославля создадут пять площадок, где будет можно выгуливать собак. В мэрии определились с местами.

В Кировском районе выгулять питомца будет можно в зелёных зонах на улицах Победы, Лисицына, Салтыкова-Щедрина и проспекта Толбухина, газоне по проспекту Октября и на улице Свердлова. В Ленинском районе — на территориях по улицам Автозаводской, Чкалова и Угличской, у скверов на улице Юности и Октябрьском, в парках Юбилейном и у госпиталя ветеранов.

На Волжской набережной такую площадку не обустроить, поэтому на ней расставят диспенсеры с пакетами, чтобы хозяева могли убирать кучки за своими питомцами. Для площадок существуют правила: располагаться не ближе 25 метров к жилому дому и не ближе 40 к школе или детскому саду.

— Собачья площадка обязательно должна быть огорожена, освещена и иметь урны для сбора отходов, — сказала инструктор-дрессировщик клуба «Лидер» Екатерина Кораблева. — Дрессировочных площадок может быть немного: заинтересованные в дрессировке своих питомцев владельцы приедут на них из любого конца города. А вот площадки для выгула собак должны быть в шаговой доступности, так как не все владельцы имеют физическую возможность увести собаку далеко от дома.

Сейчас по пяти предложенным территориям идут согласования с департаментом архитектуры и земельных отношений. Кстати, идея устроить площадки для выгула собак принадлежит мэру Ярославля.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Мэрия Ярославля
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