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Город

Ярославль-кун: российская художница рисует города в стиле аниме-персонажей

17 мая 2018 17:33
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Ярославль, рисунок, художница

Художница с ником Magnie Makoyana нарисовала в виде героев аниме российские города. Девушка выкладывает свои работы в «Твиттере». Ярославль она изобразила в виде юноши, желающего всем больше позитива.

— Ярославль-кун — живой объект всемирного наследия Юнеско, был столицей в смуту, на двух реках как на двух стульях, Валентина Терешкова — лучшая подруга, любит тортики, его не бесит запах краски, на самом деле очень мудрый, — написала художница о городе.

-кун (ты) — более «тёплый», чем «-сан», вежливый суффикс. Означает значительную близость тем не менее несколько формальных отношений. Примерный аналог обращения «товарищ» или «друг». Используется людьми равного социального положения, чаще всего приятелями, одноклассниками, коллегами, при обращении старших к младшим, а также при обращении начальника к подчинённому, когда на этом факте не стоит заострять внимание.

В конце декабря художница из Москвы посвятила Ярославлю целый календарь. Город произвёл на девушку большое впечатление.

Пока художники из других городов России рисуют наш город, художник из Ярославской области покорил Америку своими пин-ап работами.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Magnie Makoyana/twitter.com
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