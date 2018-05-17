Ярославль-кун: российская художница рисует города в стиле аниме-персонажей

Девушка изобразила Ярославль в виде юноши

Художница с ником Magnie Makoyana нарисовала в виде героев аниме российские города. Девушка выкладывает свои работы в «Твиттере». Ярославль она изобразила в виде юноши, желающего всем больше позитива.

— Ярославль-кун — живой объект всемирного наследия Юнеско, был столицей в смуту, на двух реках как на двух стульях, Валентина Терешкова — лучшая подруга, любит тортики, его не бесит запах краски, на самом деле очень мудрый, — написала художница о городе.

В конце декабря художница из Москвы посвятила Ярославлю целый календарь. Город произвёл на девушку большое впечатление.

Пока художники из других городов России рисуют наш город, художник из Ярославской области покорил Америку своими пин-ап работами.