В Ярославле из-за бала перекроют улицы

Движение ограничат в центре города

В Ярославле пройдёт десятый межвузовский танцевальный вечер «Пушкинский бал». Студенты будут танцевать 19 мая. Из-за этого с 07:00 до 21:00 будет перекрыто движение на Советской площади на улицах: Советская, Кирова, Нахимсона, площадь Челюскинцев, Советский переулок, Народный переулок.

— Также 19 мая ярославцы будут праздновать День семьи. С 07:00 до 16:00 будет ограничено движение на улице Подзеленья от пересечения с улицей Почтовая до острова Даманский, Которосльной набережной в районе стадиона Спартаковец» и местном проезде в районе дома № 3 по улице Почтовая (клуб-кафе «Якорь), — рассказали в мэрии Ярославля.

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