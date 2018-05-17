Полиция рассказала подробности массовой драки в Брагино

Во время драки пострадал один человек

В УМВД по Ярославской области прокомментировали произошедшую массовую драку в Брагино.

- 16 мая вечером у кинотеатра «Победа» произошел бытовой конфликт между молодыми людьми, в ходе которого один получил травму глаза. Трое мужчин были доставлены в отдел полиции. Сотрудники полиции проводят проверку, - прокомментировали инцидент в УМВД по Ярославской области.

О массовой драке 76.ru рассказал источник, который и стал очевидцем событий. По сообщению источника, около 70 человек дрались и стреляли друг в друга из пневматических пистолетов. Спустя некоторое время на место прибыл наряд полиции.

Видео массовой драки можете посмотреть здесь.