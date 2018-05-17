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Полиция рассказала подробности массовой драки в Брагино
17 мая 2018 16:20
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В УМВД по Ярославской области прокомментировали произошедшую массовую драку в Брагино.
- 16 мая вечером у кинотеатра «Победа» произошел бытовой конфликт между молодыми людьми, в ходе которого один получил травму глаза. Трое мужчин были доставлены в отдел полиции. Сотрудники полиции проводят проверку, - прокомментировали инцидент в УМВД по Ярославской области.
О массовой драке 76.ru рассказал источник, который и стал очевидцем событий. По сообщению источника, около 70 человек дрались и стреляли друг в друга из пневматических пистолетов. Спустя некоторое время на место прибыл наряд полиции.
Видео массовой драки можете посмотреть здесь.
Фото: "Ярнет"
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