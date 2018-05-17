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На колесо обозрения повесили первую кабинку
17 мая 2018 16:07
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Сегодня на ярославском колесе обозрения появилась первая кабинка. И её уже протестировали — прокрутили, чтобы понять, куда устанавливать вокзал (так называют посадочную площадку на аттракционе).
— Все кабинки собираемся повесить до понедельника, — рассказали рабочие.
Кабинки колеса сделают такими, чтобы в них было прохладно летом и тепло зимой.
Строительство огромного аттракциона спровоцировало скандал в Ярославле. Против гигантского 65-метрового колеса выступили градозащитники. Но аттракцион откроется уже в ближайшие дни.
Что будет видно с самой высокой точки колеса.
Фото: Лев Белков
Видео: Ольга Прохорова
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