На колесо обозрения повесили первую кабинку

На кабинках — названия городов Золотого Кольца России

Сегодня на ярославском колесе обозрения появилась первая кабинка. И её уже протестировали — прокрутили, чтобы понять, куда устанавливать вокзал (так называют посадочную площадку на аттракционе).

— Все кабинки собираемся повесить до понедельника, — рассказали рабочие.

Кабинки колеса сделают такими, чтобы в них было прохладно летом и тепло зимой.

Строительство огромного аттракциона спровоцировало скандал в Ярославле. Против гигантского 65-метрового колеса выступили градозащитники. Но аттракцион откроется уже в ближайшие дни.

Что будет видно с самой высокой точки колеса.