В Ярославле на Подзеленье сделают новый парк: каким он будет

В парке хотят создать зоны для тихого и активного отдыха

Зелёный островок в самом центре Ярославля решили превратить в парк. Недалеко от Центрального пляжа собираются устроить зоны для активного и тихого отдыха, установить фуд-корт и сцену.

Проекты того, каким может стать новый ярославский парк, отобрали из тех, что прислали на всероссийских архитектурный фестиваль «Моя архитектурная форма». Самые интересные идеи отбирала комиссия, в состав которой вошёл и главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов.

— Как неоднократно отмечал заместитель министра строительства России Андрей Чибис, важно подключать к созданию концепций по формированию городской среды жителей регионов и особенно молодежь, – сказал Кудряшов. – Я думаю, что Подзеленью необходим свежий взгляд. Важно создать на этой территории уникальное рекреационное пространство, корректно вписанное в охраняемый исторический и природный ландшафт города.

Для реализации своих идей в Ярославль приедут авторы отобранных проектов, к созданию парка подключат выпускников и студентов архитекторов. Начнутся работы на Подзеленье 21 марта, а завершить благоустройство планируют в начале июня.