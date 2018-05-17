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Город

Ярославцам представят ŠKODA KODIAQ российского производства

17 мая 2018 14:18
189 0
Автомир, презентация авто, Шкода

На правах рекламы

Презентация ŠKODA KODIAQ локального производства состоится 19-20 мая. Теперь ŠKODA KODIAQ стал ближе и доступнее, от 1339000 рублей.

Два мира — одно решение: ŠKODA KODIAQ

Мы живем в стремительном ритме. И только меняя такую привычную для нас городскую суету на покой и красоту природы, замечаем разницу в окружающем нас мире.

Это всего лишь один из примеров, а их — сотни:

  • когда необходим надежный и практичный автомобиль, но нельзя поступиться статусностью и дизайном;
  • когда важны комфорт и отличная вместимость, но нельзя пренебречь динамикой и маневренностью;
  • когда на первый план выходят технологичность, но экономичность и интуитивность и легкость управления мультимедийной системой не менее важны.

Список можно продолжать… Объединить два таких важных для нас мира, сделать пространство комфортным и безопасным, позволяет ŠKODA KODIAQ!

Ярославцев приглашают первыми оценить дуализм ŠKODA KODIAQ в рамках большого тест-драйва. Каждый сможет оценить ŠKODA KODIAQ не только на городских трассах, но и испытать его во внедорожных условиях.

А в дилерском центре гостей будут ждать викторины и конкурсы, а так же:

  • море подарков;
  • шоу по приготовлению нитромороженого и его дегустация;
  • классные мастер-классы;
  • крутой фотограф;
  • места для селфи;
  • увлекательный тест-драйв!

Вход свободный.

19 и 20 мая, начало в 11:00.

По адресу: г. Ярославль, Ленинградский пр-т, 33
Автомир Богемия Ярославль
Телефон для дополнительной информации: + 7 (4852) 58-70-58

Продажа авто, мото
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