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Ярославцам представят ŠKODA KODIAQ российского производства
17 мая 2018 14:18
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На правах рекламы
Презентация ŠKODA KODIAQ локального производства состоится 19-20 мая. Теперь ŠKODA KODIAQ стал ближе и доступнее, от 1339000 рублей.
Два мира — одно решение: ŠKODA KODIAQ
Мы живем в стремительном ритме. И только меняя такую привычную для нас городскую суету на покой и красоту природы, замечаем разницу в окружающем нас мире.
Это всего лишь один из примеров, а их — сотни:
Список можно продолжать… Объединить два таких важных для нас мира, сделать пространство комфортным и безопасным, позволяет ŠKODA KODIAQ!
Ярославцев приглашают первыми оценить дуализм ŠKODA KODIAQ в рамках большого тест-драйва. Каждый сможет оценить ŠKODA KODIAQ не только на городских трассах, но и испытать его во внедорожных условиях.
А в дилерском центре гостей будут ждать викторины и конкурсы, а так же:
Вход свободный.
19 и 20 мая, начало в 11:00.
По адресу: г. Ярославль, Ленинградский пр-т, 33
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