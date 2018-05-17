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Запрещённый полицией концерт «Волков Бэнд»: кого сделали виновным
17 мая 2018 12:59
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В администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля рассмотрели дело о прекращенном полицией концерте группы «Волков Бэнд». Он почти состоялся 22 апреля на Первомайском бульваре у служебного входа в театр имени Волкова. Из-за шума после десяти часов вечера артисты успели исполнить только одну песню. Виновной за инцидент стала помощник директора театра имени Волкова по творческим вопросам Татьяна Цветкова, по материалам дела являющаяся должностным лицом — организатором фестиваля «Будущее театральной России». Чиновники оказались снисходительными и ограничились на первый раз устным предупреждением
— Производство по делу об административном правонарушении прекратить в связи с малозначительностью правонарушения, — говорится в постановлении территориальной администрации. — Освободить лицо, совершившее правонарушение, от административной ответственности и ограничится устным замечанием.
— Мы благодарны администрации за объективный взгляд на произошедшее, — говорит Татьяна Цветкова. — Действительно, громкая музыка может мешать жителям домов, расположенных около театра. Впредь будем учитывать это обстоятельство
Согласно закону Ярославской области, нарушать тишину и спокойствие в городе запрещено после 22 часов (летом с 1 июня после 23 часов). За это предусмотрен штраф: от 200 до 2000 рублей для обычных людей и от 20 до 100 тысяч для юридических лиц. Как расценят поступок музыкантов власти, пока непонятно. Да они и сами пока не определились.
В тот вечер полицейские сорвали концерт группы «Волков Бэнд». Жалобы на шум в полицию посыпались ещё до того, как артисты вышли на сцену. Один из лидеров музыкального коллектива Руслан Халюзов со сцены объяснил зрителям, почему концерт начался с большим опозданием и почему артисты исполнили лишь одну песню. При этом он выругался матом. После этого поющего актёра забрали на медосвидетельствование. В МВД возбудили административное дело, но выносить вердикт по нему решили дать властям.
Недавно музыканты группы «Волков Бэнд» презентовали свой первый клип. Первыми его увидели посетители портала 76.ru.
Фото: Михаил Контуев
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