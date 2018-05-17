В Ярославле завтра начнутся двухнедельные отключения горячей воды: адреса и даты

В Ярославле уже проходят двухдневные отключения горячей воды

Многие ярославцы уже успели ощутить всю прелесть похода в ванну с тазиками и кастрюльками во время двухдневных отключений горячей воды. В городе сейчас проходят гидравлические испытания сетей.

А уже с завтрашнего дня начнутся двухнедельные отключения горячей воды для ежегодного планово-профилактического ремонта. Первыми без воды останутся жители домов, ограниченных кварталом Тутаевское шоссе, улица Брагинская, 16-я линия поселка 2-е Брагино, улица Бабича, а также проспект Октября, улица Победы, Володарского, улица Свердлова, улица Некрасова, улица Чайковского, улица Победы, улица Володарского.

Мы уже публиковали полную таблицу отключения горячей воды в Ярославле с адресами и датами.