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В Ярославле завтра начнутся двухнедельные отключения горячей воды: адреса и даты
17 мая 2018 12:02
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Многие ярославцы уже успели ощутить всю прелесть похода в ванну с тазиками и кастрюльками во время двухдневных отключений горячей воды. В городе сейчас проходят гидравлические испытания сетей.
А уже с завтрашнего дня начнутся двухнедельные отключения горячей воды для ежегодного планово-профилактического ремонта. Первыми без воды останутся жители домов, ограниченных кварталом Тутаевское шоссе, улица Брагинская, 16-я линия поселка 2-е Брагино, улица Бабича, а также проспект Октября, улица Победы, Володарского, улица Свердлова, улица Некрасова, улица Чайковского, улица Победы, улица Володарского.
Мы уже публиковали полную таблицу отключения горячей воды в Ярославле с адресами и датами.
Фото: Александра Савельева
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