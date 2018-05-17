Жена погибшего на пожаре грузчика подаёт в суд на его начальство

Александр работал на складе грузчиком

Супруга погибшего на пожаре на лакокрасочном складе грузчика собирается подавать в суд на организацию, где он работал. По словам родственников, жене Александра Шубнякова Светлане компания предложила компенсацию за потерю супруга. Но женщина считает, что её муж погиб из-за несоблюдения техники безопасности на предприятии.

— Ей предложили 100-150 тысяч рублей, но она собралась подавать на организацию в суд, — рассказала родственница Александра.

Подозрения о причинах ЧП есть и у коллег погибшего. Они рассказали порталу 76.ru, что на складе произошёл взрыв.

— На складе переливали растворитель из одной тары в другую, в помещении сконцентрировались пары, а погрузчик на складе электрический. Вспыхнула искра, затем — взрыв и пожар, — рассказали коллеги Александра. — Теперь вину пытаются переложить на погибшего, якобы он закурил на складе.

Свои версии крупного пожара озвучили и спасатели, исследовавшие место происшествия.

Мы позвонили в компанию, где работал мужчина, но там комментировать ситуацию отказались.

У Александра остались жена и двое детей. Родственники переживают из-за потери близкого человека, рассказывают, что Александр был добрым и отзывчивым человеком, а ещё рукастым — сам построил дом для семьи.