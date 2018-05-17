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Эксклюзив
«Там был взрыв». Коллеги погибшего грузчика рассказали, что стало причиной пожара на складе
17 мая 2018 09:25
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Стали известны новые подробности большого пожара на лакокрасочном складе, где погиб 47-летний грузчик-транспортировщик Александр Шубняков.
— Саша был обычным хорошим человеком. Жизнь как у многих: работа-дом-работа, — вспоминают Александра коллеги, попросившие не называть их имён.
Родственники, переживающие сейчас потерю (у Александра осталась семья — жена и двое детей), говорят — мастеровитый был. Своими руками построил дом.
И рассказали свою версию, что случилось на предприятии. Рабочие уверены — перед пожаром произошёл взрыв.
— Получилось так, что на складе переливали растворитель из одной тары в другую, делали это открытым типом — наливом. В результате в помещении сконцентрировались пары, погрузчик на складе электрический. Пробежала искра — и дальше и взрыв, — говорят коллеги мужчины.
Рабочие уверяют, что на складе в тот момент Александр был не один, но второму рабочему повезло больше.
— Одного из сотрудников выбросило на улицу в дверной проем, — говорят коллеги Александра. — Насколько знаем, там всё обошлось.
Место пожара уже осмотрели следователи и сотрудники Госпожнадзора. Спасатели назвали две версии, почему загорелся лакокрасочный склад.
Предприятие будет работать в обычном режиме с понедельника. Мы позвонили в компанию, где работал мужчина, но там комментировать ситуацию отказались.
Фото: Анна Елкина
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