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«Лада» столкнулась с КАМАЗом: легковушка снесла дорожные знаки
17 мая 2018 09:19
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В Рыбинске произошло ДТП с участием грузовика и «Лады-Калины». Машины столкнулись на пересечении окружной и улицы Магистральной. От удара «Калину» вынесло на обочину, и она снесла дорожные знаки.
— К счастью, обошлось без пострадавших, — рассказали очевидцы ДТП.
По факту аварии проводится проверка.
Фото: Подслушано в Рыбинске/Vk.com
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