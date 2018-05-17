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Дважды аварийные: в Рыбинске трещат по швам новостройки переселенцев
17 мая 2018 06:39
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Опасная ситуация складывается в Рыбинске с новостройками на улице Щепкина. Дома здесь построили в 2012 году для переселенцев из аварийного жилья. Но уже в этом году здания вновь могут признать аварийными.
— Домам нет и 6 лет, а они уже все в трещинах, установленные маяки разрушаются, гуляют стены и пол. Для оценки конструктивного состояния здания за счёт бюджета заказали экспертизу. Официальное заключение будет готово в ближайшее время, но и без него понятно, что так строить жильё для людей нельзя, — сказал мэр Денис Добряков, оценив здания. — Велика вероятность, что дома будут признаны аварийными.
Речь идёт о ста квартирах, которые бюджету Рыбинска расселить ещё раз не под силу. Градоначальник обратился с просьбой о помощи к правительству Ярославской области.
Похожая ситуация произошла с новосёлами в Переславле-Залесском.
Фото: Денис Добряков/Vk.com
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