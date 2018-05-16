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Управлять сельским хозяйством региона будет новый руководитель, снова приезжий
16 мая 2018 20:33
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Сегодня на заседании правительства Ярославской области представили нового директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона.
Им станет 39-летний уроженец Ивановской области Евгений Вишневский. Предыдущего директора департамента Сергея Камышенцева отправили в заместители.
— Евгений Вишневский уже приступил к работе. В отрасли он давно, так что, надеюсь, в курс дел войдет быстро, — сказал губернатор Дмитрий Миронов, представляя чиновника. — Прошу всех наладить с ним рабочее взаимодействие.
Евгений Вишневский родился в Юрьевце Ивановской области. Окончил Северо-западную академию государственной службы. Работал начальником отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ивановской области Верхневолжского территориального управления Росрыболовства. А затем возглавлял аналогичный департамент сельского хозяйства во Владимирской области.
В Ярославской области с приходом к власти новой команды из Москвы наметилась тенденция назначать приезжих на руководящие должности. Первым таким назначенцем стал глава департамента финансов Илья Баланин.
Фото: Правительство ЯО
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