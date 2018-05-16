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Город

Ну и дыра: как ярославцы обзавелись личным пляжным раем

16 мая 2018 17:14
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Ярославль, ну и дыра

Свернешь с Тутаевского шоссе к Волге и попадаешь на 4-ю Иваньковскую улицу. А здесь маленький летний рай, особенно в жаркий день. Местным жителям по-доброму завидуешь, ведь они живут на высоком берегу Волги. Можно сказать на пляже. У многих домов есть свой спуск к воде. Вид из окон прекрасный, тишина, благоухает черемуха... И сразу хочется здесь остаться, жить, копать грядки и выращивать морковку с петрушкой. А по вечерам неспешно спускаться к воде и смотреть на закат. Просто летняя сказка какая-то...

Александра Савельева
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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