Ну и дыра: как ярославцы обзавелись личным пляжным раем

Огород с видом на Волгу

Свернешь с Тутаевского шоссе к Волге и попадаешь на 4-ю Иваньковскую улицу. А здесь маленький летний рай, особенно в жаркий день. Местным жителям по-доброму завидуешь, ведь они живут на высоком берегу Волги. Можно сказать на пляже. У многих домов есть свой спуск к воде. Вид из окон прекрасный, тишина, благоухает черемуха... И сразу хочется здесь остаться, жить, копать грядки и выращивать морковку с петрушкой. А по вечерам неспешно спускаться к воде и смотреть на закат. Просто летняя сказка какая-то...

Тропинка к пляжу

на высоком берегу, на крутом...

Здесь всё по-простому

Скоро этот домик зазеленеет

У многих домов есть спуски к воде

А еще есть здесь красивая Спасская церковь

Остаток старинных ворот стал частью стены дома

На берегу растут и новые дома

А за калиткой - Волга