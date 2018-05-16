В Ярославле четыре садика придумали свои правила, чтобы не брать детей

Прокуратура потребовала устранить нарушения

В Красноперекопском районе четыре садика придумали свои правила, чтобы не зачислять детей в группы. По закону садики могут отказать в приёме только в том случае, если у них нет мест. Однако в этих четырёх садиках в документы внесли новые положения.

— Так, основаниями для отказа могли стать отсутствие заключения медико-психологической комиссии, согласия одного из родителей, наличие медицинских противопоказаний, несоответствие возраста ребёнка, — рассказали в прокуратуре Красноперекопского района.

Устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль.

Ранее 76.ru рассказывал о том, как в нескольких садиках Заволжского района недокармливали детей.