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В Ярославле четыре садика придумали свои правила, чтобы не брать детей
16 мая 2018 17:15
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В Красноперекопском районе четыре садика придумали свои правила, чтобы не зачислять детей в группы. По закону садики могут отказать в приёме только в том случае, если у них нет мест. Однако в этих четырёх садиках в документы внесли новые положения.
— Так, основаниями для отказа могли стать отсутствие заключения медико-психологической комиссии, согласия одного из родителей, наличие медицинских противопоказаний, несоответствие возраста ребёнка, — рассказали в прокуратуре Красноперекопского района.
Устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль.
Ранее 76.ru рассказывал о том, как в нескольких садиках Заволжского района недокармливали детей.
Фото: Александра Савельева
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