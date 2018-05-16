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В Ярославле зелёную зону около прудов превратили в огромную свалку

16 мая 2018 16:23
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мусор, Ярославль, Норское, мусорный скандал, мусорный скандал в Ярославле

Жители посёлка Норское в Дзержинском районе Ярославля написали в редакцию 76.ru — в их районе зелёную зону около прудов заваливают мусором. Несколько свалок появились на улице 2-й Кольцова прямо рядом с прудами, где так любят отдыхать местные.

— Эти свалки появились несколько лет назад, — говорят жители посёлка Норское. — Но сейчас они стали расти ещё быстрее, чем раньше. Иногда сюда приезжают тракторы и закапывают часть мусора в овраге, а потом накидывают новый.

Зелёная зона, которую забрасывают мусором, находится в городской черте

Груды мусора никто даже не прячет за деревьями. Их сваливают прямо у дороги. Это не только плохо выглядит, но и плохо пахнет. Вокруг этих куч летают мухи. А кто сваливает здесь отходы, местные не знают.

— Это не наш мусор, — уверяют жители дачного посёлка, расположенного рядом. — Из городских домов, сами понимаете, никто сюда мусор не понесёт. А у нас есть контейнерные площадки.

Мусор сваливают прямо у дороги на улице 2-й Кольцова

Оказалось, что земля, на которую скидывают мусор, находится хоть и в городской черте, но в собственности у садоводства «Росинка».

— Мы уже направили обращение в областной департамент охраны окружающей среды, чтобы они приняли меры, — заверили в мэрии Ярославля. — Мы будем следить, чтобы вопрос с ликвидацией этих свалок довели до конца.

Свалки образовались в двух шагах от берега живописного пруда

Что касается большого мусорного скандала, который разразился в Ярославле, то губернатор нашёл виновных в этом деле. Вчера во время отчёта о проделанной работе он рассказал об этом.

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Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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