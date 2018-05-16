|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле зелёную зону около прудов превратили в огромную свалку
16 мая 2018 16:23
287 0
Жители посёлка Норское в Дзержинском районе Ярославля написали в редакцию 76.ru — в их районе зелёную зону около прудов заваливают мусором. Несколько свалок появились на улице 2-й Кольцова прямо рядом с прудами, где так любят отдыхать местные.
— Эти свалки появились несколько лет назад, — говорят жители посёлка Норское. — Но сейчас они стали расти ещё быстрее, чем раньше. Иногда сюда приезжают тракторы и закапывают часть мусора в овраге, а потом накидывают новый.
Груды мусора никто даже не прячет за деревьями. Их сваливают прямо у дороги. Это не только плохо выглядит, но и плохо пахнет. Вокруг этих куч летают мухи. А кто сваливает здесь отходы, местные не знают.
— Это не наш мусор, — уверяют жители дачного посёлка, расположенного рядом. — Из городских домов, сами понимаете, никто сюда мусор не понесёт. А у нас есть контейнерные площадки.
Оказалось, что земля, на которую скидывают мусор, находится хоть и в городской черте, но в собственности у садоводства «Росинка».
— Мы уже направили обращение в областной департамент охраны окружающей среды, чтобы они приняли меры, — заверили в мэрии Ярославля. — Мы будем следить, чтобы вопрос с ликвидацией этих свалок довели до конца.
Что касается большого мусорного скандала, который разразился в Ярославле, то губернатор нашёл виновных в этом деле. Вчера во время отчёта о проделанной работе он рассказал об этом.
Читайте также: все новости по теме «Мусорный скандал в Ярославле».
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
сегодня
«Такси 5»: прошлое на спущенных колесах
В душе каждого полицейского Марселя заложена страсть к яростным гонкам по патрулируемым улочкам солнечного французского города. Поэтому, когда...
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров