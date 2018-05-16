Ярославль стал самым дружелюбным к животным городом в России

Приехать в Ярославль с собакой? Да не проблема!

В начале туристического сезона сервис OneTwoTrip проанализировал, как гостиницы России относятся к животным.

— Только 34% отелей страны готовы пустить постояльцев с кошками и собаками, — рассказали специалисты компании.

На основании полученных данных сервис составил рейтинг «дог френдли» городов.

Первое место в рейтинге занял Ярославль. В нашем городе 59% отелей готовы поселить постояльцев с животными. Второе место занял Волгоград — зверей здесь пустит ровно половина гостиниц, замкнул тройку лидеров Красноярск с показателем 48%.

Самым недружелюбным к животным городом оказался Владивосток — только 15% гостиниц пустит к себе проживать с питомцами.

В Ярославле можно не только остановиться с собакой в гостинице, но и сходить с четвероногим другом в кафе. Куда пустят поесть с животными.