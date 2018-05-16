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Ярославль стал самым дружелюбным к животным городом в России
16 мая 2018 16:24
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В начале туристического сезона сервис OneTwoTrip проанализировал, как гостиницы России относятся к животным.
— Только 34% отелей страны готовы пустить постояльцев с кошками и собаками, — рассказали специалисты компании.
На основании полученных данных сервис составил рейтинг «дог френдли» городов.
Первое место в рейтинге занял Ярославль. В нашем городе 59% отелей готовы поселить постояльцев с животными. Второе место занял Волгоград — зверей здесь пустит ровно половина гостиниц, замкнул тройку лидеров Красноярск с показателем 48%.
Самым недружелюбным к животным городом оказался Владивосток — только 15% гостиниц пустит к себе проживать с питомцами.
В Ярославле можно не только остановиться с собакой в гостинице, но и сходить с четвероногим другом в кафе. Куда пустят поесть с животными.
Фото: Елена Вахрушева
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