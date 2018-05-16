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Составили рейтинг бедности городов России: на какое место попал Ярославль
16 мая 2018 16:11
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Ярославль вошёл в двадцатку самых бедных городов страны. Университет социологии при Правительстве Российской Федерации провел исследование, участникам которого предлагалось оценить свой город по шкале от 1 до 5. Самым бедным городом по результатам опроса стал Тольятти, на втором месте Астрахань, на третьем — Пенза. Ярославль занял пятнадцатую строчку.
— Всего в опросе приняли участие жители 35 городов России с населением не менее полумиллиона человек, — рассказали исследователи.
Последнюю строчку в этом списке занимает Владивосток.
Кстати, в ноябре прошлого года составили рейтинг самых экологически чистых городов России. Ярославль был на лидирующих позициях.
Фото: Александра Савельева
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