Составили рейтинг бедности городов России: на какое место попал Ярославль

Ярославль — в середине списка бедных городов

Ярославль вошёл в двадцатку самых бедных городов страны. Университет социологии при Правительстве Российской Федерации провел исследование, участникам которого предлагалось оценить свой город по шкале от 1 до 5. Самым бедным городом по результатам опроса стал Тольятти, на втором месте Астрахань, на третьем — Пенза. Ярославль занял пятнадцатую строчку.

— Всего в опросе приняли участие жители 35 городов России с населением не менее полумиллиона человек, — рассказали исследователи.

Последнюю строчку в этом списке занимает Владивосток.

Кстати, в ноябре прошлого года составили рейтинг самых экологически чистых городов России. Ярославль был на лидирующих позициях.