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Мэр Ярославля сравнил «Скоково» с трёхлитровой банкой
16 мая 2018 18:03
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Сегодня депутаты муниципалитета буквально заставили мэра Ярославля вмешаться в тему мусорного скандала, который возник из-за ввоза московского мусора.
— Невозможно игнорировать без конца социально значимую тему. Нужно общаться с людьми. Я как депутат от Дзержинского района знаю, что многие депутаты также готовы говорить на эту тему. Не надо бояться раскачивать лодку, — выступила депутат от фракции КПРФ Евгения Овод (вчера она стояла с пикетом под окнами правительства). — Сейчас активисты ведут мониторинг, сообщая, что на территорию полигона «Скоково» ввозится больше отходов, чем было заявлено. Давайте проводить депутатские слушания.
Однако мэр Владимир Слепцов не разделил её энтузиазм.
— А нужно ли нам туда лезть? Что сейчас нарушается? Отходы ТБО вывозятся на полигон. А куда их, извините, вывозить? — спросил в ответ у депутата Слепцов. — Или у нас среди депутатов есть эксперты в сфере утилизации отходов? Это должны обсуждать эксперты. Я не против диалога.
Также градоначальник озвучил, что сейчас на территории города развалены ещё 87 несанкционированных свалок. И неожиданно высказал своё мнение о ввозе мусора из Московской области:
— Если в трёхлитровую банку заливается литр воды, что мешает залить туда ещё два? Банке-то какая разница.
Вчера губернатор обвинил ярославцев в том, что они мусорят больше, чем привозится отходов на полигон «Скоково».
Фото: мэрия Ярославля
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