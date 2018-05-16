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Город

Мэр Ярославля сравнил «Скоково» с трёхлитровой банкой

16 мая 2018 18:03
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муниципалитет, мэр, Ярославль, мусорный скандал

Сегодня депутаты муниципалитета буквально заставили мэра Ярославля вмешаться в тему мусорного скандала, который возник из-за ввоза московского мусора.

— Невозможно игнорировать без конца социально значимую тему. Нужно общаться с людьми. Я как депутат от Дзержинского района знаю, что многие депутаты также готовы говорить на эту тему. Не надо бояться раскачивать лодку, — выступила депутат от фракции КПРФ Евгения Овод (вчера она стояла с пикетом под окнами правительства). — Сейчас активисты ведут мониторинг, сообщая, что на территорию полигона «Скоково» ввозится больше отходов, чем было заявлено. Давайте проводить депутатские слушания.

Однако мэр Владимир Слепцов не разделил её энтузиазм.

— А нужно ли нам туда лезть? Что сейчас нарушается? Отходы ТБО вывозятся на полигон. А куда их, извините, вывозить? — спросил в ответ у депутата Слепцов. — Или у нас среди депутатов есть эксперты в сфере утилизации отходов? Это должны обсуждать эксперты. Я не против диалога.

Также градоначальник озвучил, что сейчас на территории города развалены ещё 87 несанкционированных свалок. И неожиданно высказал своё мнение о ввозе мусора из Московской области:

— Если в трёхлитровую банку заливается литр воды, что мешает залить туда ещё два? Банке-то какая разница.

Вчера губернатор обвинил ярославцев в том, что они мусорят больше, чем привозится отходов на полигон «Скоково».

Анна Елкина
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Фото: мэрия Ярославля
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