На стройке «Ярославль-Сити» начался пожар

Огонь вспыхнул на стройке «Ярославль-Сити»

Сегодня в Ярославле случился пожар на строительной площадке на Московском проспекте.

Огонь вспыхнул на стройке «Ярославль-Сити» у автовокзала в одном из вагончиков-бытовок рабочих.

— Пожарные уже работают на месте, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области. — Сейчас идёт проливка.

Как сообщают спасатели, пострадавших нет. Строительные вагончики размещены поодаль от основного здания, а пожарные не дают огню распространиться дальше.

Спасатели также назвали две основные причины пожара, который случился вчера на Промышленном проезде.