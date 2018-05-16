На стройке «Ярославль-Сити» начался пожар

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Сегодня в Ярославле случился пожар на строительной площадке на Московском проспекте.
Огонь вспыхнул на стройке «Ярославль-Сити» у автовокзала в одном из вагончиков-бытовок рабочих.
— Пожарные уже работают на месте, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области. — Сейчас идёт проливка.
Как сообщают спасатели, пострадавших нет. Строительные вагончики размещены поодаль от основного здания, а пожарные не дают огню распространиться дальше.
Спасатели также назвали две основные причины пожара, который случился вчера на Промышленном проезде.
Фото: Подслушано в Ярославле / vk.com
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