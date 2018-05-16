Воспитанник ярославской хоккейной школы привезёт кубок Гагарина на место гибели «Локомотива»

Михаил имеет право держать кубок у себя несколько дней

Ярославец Михаил Сидоров, завоевавший в этом году в составе «Ак Барса» главный трофей Континентальной хоккейной лиги, привёз кубок Гагарина в Ярославль.

— Кубок сделан из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой, — рассказали в Континентальной хоккейной лиге. — На лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина в скафандре и летящая комета, а с другой стороны изображен хоккеист. По кругу он украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей.

Кубок является переходящим призом и вручается командам-победителям плей-офф с сезона 2008–2009 года. Последние несколько лет игроки победившей кубок команды могут на несколько дней привезти трофей в свой родной город. Так и поступил Михаил Сидоров. Воспитанник школы ярославского «Локомотива», а теперь защитник казанского «Ак Барса», видимо, решил не выставлять трофей для болельщиков. Как стало известно порталу 76.ru, он привезёт кубок к месту авиакатастрофы в Туношне, где погибла команда «Локомотив».

Авиакатастрофа произошла 7 сентября 2011 года. Самолёт с игроками и тренерами ярославского «Локомотива» на борту разбился при взлёте из аэропорта Туношна. В результате крушения погибли 44 человека. В конце прошлого года следователи прекратили уголовное дело о крушении самолёта.