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МЧС назвало две основные причины крупного пожара в Ярославле
16 мая 2018 13:47
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Управление МЧС по Ярославской области назвало две основные версии пожара, который произошёл вчера в Промышленном проезде.
— Скорее всего, причиной возгорания стало либо неосторожное обращение с огнём, либо неисправность в электротехнике, попросту, что-то замкнуло, — пояснили в управлении МЧС по Ярославской области.
Рабочие склада рассказали 76.ru, что слышали, как что-то взорвалось. Спасатели пояснили, что, скорее всего, люди слышали взрыв бочек, где находилась легковоспламеняющаяся жидкость.
Напомним, пожар произошёл вчера вечером. Огонь разгорелся так сильно, что стал высотой с трёхэтажный дом. На помощь пожарным машинам прилетели вертолёты. После ЧП Роспотребнадзор взял пробы воздуха. Позже стало известно, что при пожаре погиб один человек. У мужчины осталась семья.
Фото: Даниил Грибов
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