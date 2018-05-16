|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Заволжском районе Ярославля в огне погиб мужчина, пожарные спасли его сына
16 мая 2018 13:40
424 0
Огонь загорелся в квартире на девятом этаже дома № 2 на проспекте Машиностроителей вечером 15 мая. На место выехали 4 пожарные машины и 12 сотрудников МЧС.
— Мы звеном газодымозащитной службы направились в квартиру, второй боевой расчет по автолестнице проник в квартиру через окно, — рассказал начальник караула пожарно-спасательной части № 4 Вячеслав Солодов.
Дверь в квартиру пришлось вскрывать. В одной из комнат спасатели обнаружили тело 55-летнего мужчины.
— В комнате, где находился погибший, было сильное задымление, горел диван, оплавилась техника, — рассказал Вячеслав Солодов.
В соседней комнате спал сын погибшего. 30-летнего мужчину эвакуировали из квартиры через окно по автолестнице. В квартире спасатели нашли ещё и домашних животных. Трёх кошек и собаку вынесли из огня и передали соседям, которые сразу стали отпаивать зверей молоком.
По предварительной информации от МЧС, причиной пожара стало курение в постели.
К несчастью, вчера в Ярославле полыхал еще и склад лакокрасочной продукции, где погиб ещё один ярославец. У мужчины остались жена и двое детей.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Просто суперский фильм!!... далее
3 мая
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
зайку можно ) далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров