Мэр Ярославля предложил отдать три дома-памятника за новое кладбище

Здание на улице Андропова передадут правительству Ярославской области

Три крупных здания в центре Ярославля мэр Владимир Слепцов предложил отдать в зачёт правительству Ярославской области за большой кусок земли под кладбище.

Эту идею он озвучил сегодня на заседании муниципалитета, но не все депутаты согласились с таким раскладом. Речь идёт о здании гостиницы «Царьград» на улице Андропова (стоит больше 100 миллионов рублей), бывшем здании администрации Кировского района на улице Республиканской и доме во дворе — Республиканская, 49Б. Такой выбор мэр объяснил тем, что эти здания всё равно не удаётся продать. А теперь мы можем их просто отдать во владение правительству области за то, что нам выделят землю в Ярославском районе.

— Насколько я понимаю, у нас подобный зачёт запрещен. Мы хотим обменять 220 миллионов рублей на 140 гектаров. Это что за золотые земли? — спросил депутат Алексей Малютин. — Я не понимаю спешки в исключении этих объектов из плана приватизации.

Однако мэр настоял.

— Безусловно, вся сделка может произойти только тогда, когда в рамках законодательства всё будет проработано. Правительство в рамках корпорации сейчас это прорабатывает. Нам нужна оценка — сколько стоят земельные участки. И мы предоставим оценку этой недвижимости, — сказал Владимир Слепцов.

В итоге депутаты всё-таки проголосовали за это предложение. А значит, что крупные дома-памятники в центре Ярославля отдадут правительству.