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Мэр Ярославля предложил отдать три дома-памятника за новое кладбище
16 мая 2018 13:25
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Три крупных здания в центре Ярославля мэр Владимир Слепцов предложил отдать в зачёт правительству Ярославской области за большой кусок земли под кладбище.
Эту идею он озвучил сегодня на заседании муниципалитета, но не все депутаты согласились с таким раскладом. Речь идёт о здании гостиницы «Царьград» на улице Андропова (стоит больше 100 миллионов рублей), бывшем здании администрации Кировского района на улице Республиканской и доме во дворе — Республиканская, 49Б. Такой выбор мэр объяснил тем, что эти здания всё равно не удаётся продать. А теперь мы можем их просто отдать во владение правительству области за то, что нам выделят землю в Ярославском районе.
— Насколько я понимаю, у нас подобный зачёт запрещен. Мы хотим обменять 220 миллионов рублей на 140 гектаров. Это что за золотые земли? — спросил депутат Алексей Малютин. — Я не понимаю спешки в исключении этих объектов из плана приватизации.
Однако мэр настоял.
— Безусловно, вся сделка может произойти только тогда, когда в рамках законодательства всё будет проработано. Правительство в рамках корпорации сейчас это прорабатывает. Нам нужна оценка — сколько стоят земельные участки. И мы предоставим оценку этой недвижимости, — сказал Владимир Слепцов.
В итоге депутаты всё-таки проголосовали за это предложение. А значит, что крупные дома-памятники в центре Ярославля отдадут правительству.
Фото: Инга Сафронова
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