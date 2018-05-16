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На Рыбинском водохранилище мужчина выпал в воду из катера: его ищут водолазы
16 мая 2018 12:54
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На Рыбинском водохранилище произошла трагедия: двое мужчин, катавшихся на катере, врезались в бакен. Один удержаться смог, а вот второй упал в воду. Всё произошло накануне.
— На месте работает областной спасательный отряд водолазов. Мужчина, упавший в воду, пока не найден, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
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Фото: Александра Савельева
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