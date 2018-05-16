Появилось видео, как на площади Богоявления падает столб

По счастливой случайности обошлось без пострадавших

Появилось видео, как падает столб на площади Богоявления. Металлическая конструкция вдруг плавно наклоняется и повисает на контактных проводах. Из-за этого в городе встали троллейбусы.

— Столб уже демонтировали. Восстановят в ночное время, — пояснили в мэрии Ярославля.

Провисшие провода затруднили движение и автомобилей — Которосльной мост и площадь Богоявления до Первомайской улицы встали в пробку. Лишь по счастливой случайности, столб не упал на движущийся транспорт. На место происшествия сразу же приехали рабочие и сотрудники ГИБДД.