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Эксклюзив
Подробности страшного пожара на Промышленной: у погибшего остались жена и двое детей
16 мая 2018 12:13
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На лакокрасочном складе, где вчера произошёл крупный пожар, сейчас работают следователи. На территорию никого не пускают. Но внутрь провели одну женщину.
— Она была заплаканной, возможно, это его супруга, — сообщает с места корреспондент 76.ru. Известно, что у погибшего Александра Шубнякова остались жена и двое детей.
Мы поговорили с сотрудниками предприятия, которые сейчас обсуждают произошедшее.
— Одного из сотрудников выбросило на улицу в дверной проем, когда что-то взорвалось, а второму повезло меньше — остался там... — говорят коллеги Александра.
Пожар на складе лакокрасочной продукции вспыхнул вчера около шести часов вечера. Горело так, что на помощь пожарным вылетел специальный вертолёт с водой. Огонь удалось потушить только около двух часов ночи. К сожалению, погиб сотрудник одного из предприятий, находящихся на этой территории.
Фото: Vk.com
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