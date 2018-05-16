Подробности страшного пожара на Промышленной: у погибшего остались жена и двое детей

Александр работал грузчиком на складе

На лакокрасочном складе, где вчера произошёл крупный пожар, сейчас работают следователи. На территорию никого не пускают. Но внутрь провели одну женщину.

— Она была заплаканной, возможно, это его супруга, — сообщает с места корреспондент 76.ru. Известно, что у погибшего Александра Шубнякова остались жена и двое детей.

Мы поговорили с сотрудниками предприятия, которые сейчас обсуждают произошедшее.

— Одного из сотрудников выбросило на улицу в дверной проем, когда что-то взорвалось, а второму повезло меньше — остался там... — говорят коллеги Александра.

Пожар на складе лакокрасочной продукции вспыхнул вчера около шести часов вечера. Горело так, что на помощь пожарным вылетел специальный вертолёт с водой. Огонь удалось потушить только около двух часов ночи. К сожалению, погиб сотрудник одного из предприятий, находящихся на этой территории.