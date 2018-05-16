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В Ярославле полыхала «Газель»: подробности с места ЧП и видео
16 мая 2018 11:10
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Вчера днём в Ярославле на Выставочной улице загорелась «Газель». Это произошло вчера около половины двенадцатого.
— Машину изначально решили потушить огнетушителями, а потом ещё использовали пожарный гидрант, который оказался рядом в торговом центре «Бигам», — рассказал очевидец происшествия Денис Синотов. — С огнём удалось справиться до приезда пожарных.
К счастью, в пожаре никто не пострадал. В тот момент, когда загорелась машина, водитель гулял по торговому центру.
— Пожар начался в моторном отсеке «Газели», — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Огнём повредило кабину.
Тем временем стали известны подробности вчерашнего крупного пожара на лакокрасочном складе в районе Промышленного шоссе. Там погиб 47-летний мужчина.
Фото: Денис Синотов
Видео: Денис Синотов
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