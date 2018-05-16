В Ярославле полыхала «Газель»: подробности с места ЧП и видео

ЧП произошло на Выставочной улице

Вчера днём в Ярославле на Выставочной улице загорелась «Газель». Это произошло вчера около половины двенадцатого.

— Машину изначально решили потушить огнетушителями, а потом ещё использовали пожарный гидрант, который оказался рядом в торговом центре «Бигам», — рассказал очевидец происшествия Денис Синотов. — С огнём удалось справиться до приезда пожарных.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. В тот момент, когда загорелась машина, водитель гулял по торговому центру.

— Пожар начался в моторном отсеке «Газели», — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Огнём повредило кабину.

Тем временем стали известны подробности вчерашнего крупного пожара на лакокрасочном складе в районе Промышленного шоссе. Там погиб 47-летний мужчина.