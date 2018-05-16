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Упал столб: площадь Богоявления и Которосльной мост встали в большой пробке
16 мая 2018 10:07
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На площади Богоявления после поворота с которосльного моста упал столб. Он задел контактную сеть, из-за чего на площади встали троллейбусы.
Провисшие провода затруднили движение и автомобилей — Которосльной мост и площадь Богоявления до Первомайской улицы встали в пробку.
- На мосту пробка в сторону центра, - написал Георгий Тулер в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».
На месте сейчас работает бригада ремонтников и сотрудники Госавтоинспекции.
Большие пробки теперь будут собираться воскресными вечерами на въезде в Ярославль со стороны Москвы - из-за ремонта путепровода.
Фото: Подслушано в Ярославле/VK.com
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