Упал столб: площадь Богоявления и Которосльной мост встали в большой пробке

Провисшие провода мешают проезду транспорта

На площади Богоявления после поворота с которосльного моста упал столб. Он задел контактную сеть, из-за чего на площади встали троллейбусы.

Провисшие провода затруднили движение и автомобилей — Которосльной мост и площадь Богоявления до Первомайской улицы встали в пробку.

- На мосту пробка в сторону центра, - написал Георгий Тулер в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».

На месте сейчас работает бригада ремонтников и сотрудники Госавтоинспекции.

Большие пробки теперь будут собираться воскресными вечерами на въезде в Ярославль со стороны Москвы - из-за ремонта путепровода.