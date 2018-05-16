В Ярославле фура насмерть сбила пешехода

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Вчера поздно вечером на Юго-Западной окружной дороге, возле дома 15А на улице Нефтяников, поздним вечером произошло ДТП. Огромный грузовик задавил мужчину.
— По предварительной информации, МАЗ-4371, за рулём которого сидел 34-летний водитель, сбил 47-летнего мужчину, — рассказали в полиции.
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, хотя недалеко был регулируемый перекрёсток.
В результате ДТП пешеход получил смертельную травму.
Госавтоинспекция проводит проверку и выясняет все обстоятельства происшествия.
Ещё один пешеход погиб вчера в Рыбинске. «Газель» сдавала назад, водитель не заметил и наехал на женщину.
Фото: Александра Савельева
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