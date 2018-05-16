В Ярославле фура насмерть сбила пешехода

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте

Вчера поздно вечером на Юго-Западной окружной дороге, возле дома 15А на улице Нефтяников, поздним вечером произошло ДТП. Огромный грузовик задавил мужчину.

— По предварительной информации, МАЗ-4371, за рулём которого сидел 34-летний водитель, сбил 47-летнего мужчину, — рассказали в полиции.

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, хотя недалеко был регулируемый перекрёсток.

В результате ДТП пешеход получил смертельную травму.

Госавтоинспекция проводит проверку и выясняет все обстоятельства происшествия.

Ещё один пешеход погиб вчера в Рыбинске. «Газель» сдавала назад, водитель не заметил и наехал на женщину.