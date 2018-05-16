В пожаре на складе лакокраски в Ярославле погиб мужчина

Пожар бушевал несколько часов

Стали известны подробности вчерашнего крупного пожара на складе лакокраски на Промышленном шоссе в Ярославле. К сожалению, в пожаре погиб человек — 47-летний работник лакокрасочного предприятия «Химтэк» Александр Шубняков.

Мужчине было 47 лет.

— Он работал грузчиком-транспортировщиком, — рассказали его друзья.

— По факту произошедшего проводится доследственная проверка, — рассказали в следственном комитете. — Следователями выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Причины возникновения пожара устанавливаются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

По данным МЧС, выгорело 1000 квадратных метров склада. Пожар бушевал несколько часов. Полностью его потушили только глубокой ночью. Смотрите онлайн-трансляцию с места ЧП.