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Город

Мусор в Ярославле пришлось убирать водолазам

16 мая 2018 08:05
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водолазы, река, купание, Ярославль, пляж

Чтобы ярославцы смогли наслаждаться пляжным отдыхом прямо в городе, мэрия привлекла к работе водолазов. Они очистили дно Которосли от мусора. Всё это делается, чтобы подготовить Ярославль к купальному сезону. Также в ближайшее время специалисты проведут анализы проб воды и песка. После положительного заключения пляжи Ярославля официально откроют 1 июня.

— Во время подготовки к купальному сезону вчера мы закончили установку предупреждающих знаков в местах запрещенных для купания. Помимо этого, мы продолжаем работу по подготовке наших трех официальных городских пляжей: комплектуем спасательные посты необходимым оборудованием, обследуем дно на наличие мусора, ведем патрулирование, — рассказал директор  «Центра гражданской защиты» города Ярославля Павел Трусов. — Сегодня здесь водолазы работают на глубине 2–2,5 метра. Работу по обследованию дна акватории городских пляжей мы завершим в течение двух дней. Завтра будем проверять пляж на Тверицкой набережной и пляж в Норском.

На сегодняшний день специалистами Центра гражданской защиты определено 11 потенциально опасных для купания водных объектов на территории города. На официальных городских пляжах за последние шесть лет не зафиксировано ни одного случая гибели людей, в отличие от несанкционированных мест купания.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: мэрия Ярославля
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